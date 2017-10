Incêndios

A Segurança Social está a disponibilizar apoio de emergência às populações afetadas pelos incêndios em vários postos dos distritos de Viana do Castelo, Guarda e Coimbra, anunciou o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Numa nova atualização, a tutela acrescenta novos postos de apoio, que se juntam aos anunciados previamente: o posto da GNR de Cantanhede e o Pavilhão Municipal de Oliveira do Hospital (distrito de Coimbra), a Quinta da Capela e o Pavilhão Municipal de Vouzela, os pavilhões desportivos de Oliveira de Frades, Nelas, Tondela e Mangualde e o Centro de Saúde de Santa Comba Dão (distrito de Viseu) e os pavilhões desportivos de Mafra e da Ericeira (distrito de Lisboa).

A Segurança Social já tinha disponibilizados postos de apoio em Monção (Viana do Castelo), no pavilhão gimnodesportivo e outro na escola básica do 2.º e 3.º ciclos, nos dois pavilhões gimnodesportivos de Seia e no pavilhão gimnodesportivo e no seminário de Gouveia, ambos os concelhos no distrito da Guarda, e também em Vila Nova de Poiares (Irmandade Nossa Senhora das Necessidades), Lousã (quartel dos bombeiros) e Penacova (pavilhão gimnodesportivo), no distrito de Coimbra, e em Oleiros (residência de estudantes e Santa Casa da Misericórdia, no distrito de Castelo Branco.