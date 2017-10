Incêndios

O presidente da Câmara de Vale de Cambra, José Pinheiro, disse à Lusa que o incêndio que deflagrou hoje de manhã está mais "calmo" e quase "controlado", porém deu conta de um outro fogo que começou esta madrugada.

Segundo o autarca, esta nova ocorrência surgiu a cerca de 30 quilómetros do primeiro incêndio, por volta das 00:30, mas disse não ter mais informação por ainda se estar a deslocar para o local.

Sobre o incêndio desta manhã, que se alastrou para Arouca, Castelo de Paiva e, segundo confirmação do próprio, Sever do Vouga, José Pinheiro explicou que "tinha duas frentes", estando "uma delas já controlada", e embora a outra ainda "inspire cuidados", o incêndio está "controlado nesta fase" no concelho, desconhecendo a situação nos concelhos vizinhos.