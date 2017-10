Incêndios

O Município da Marinha Grande ativou o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil, às 23:40 horas, na sequência do incêndio iniciado às 14:23 horas, na Burinhosa, concelho de Alcobaça.

Numa nota de imprensa, divulgada na página de facebook da autarquia, é referido que o Plano Municipal de Emergência foi ativado em reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil.

"Estão, neste momento, mobilizados todos os meios disponíveis. De acordo com os dados recolhidos, a esta hora, registaram-se dois feridos ligeiros, fora do concelho da Marinha Grande. Continuam a decorrer os trabalhos de combate ao incêndio, nas diversas frentes, que apresentam variações decorrentes da orientação do vento", refere o comunicado.