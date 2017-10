Incêndios

As autoridades espanholas anunciaram hoje uma terceira vítima mortal dos incêndios na Galiza, depois de duas pessoas terem morrido carbonizadas na viatura em que seguiam.

Os serviços de emergência confirmaram que encontraram hoje de madrugada um corpo sem vida em Carballeda de Avia, na província de Ourense.

As outras duas vítimas tinham sido encontradas carbonizadas no interior de uma viatura em que viajavam numa estrada de Nigrán, em Pontevedra, no domingo.