Incêndios

O primeiro-ministro manteve hoje a confiança política na ministra da Administração Interna, considerando "um bocado infantil" a ideia de que consequências políticas são demissões e sustentando que o Presidente da República não defende mudanças no Governo.

António Costa falava aos jornalistas no Comando Nacional de Operações de Socorro da Autoridade Nacional de Proteção Civil, em Oeiras, distrito de Lisboa, depois de questionado sobre a continuidade no Governo da ministra da Administração Interna na sequência de mais uma vaga de incêndios em todo o país, com mortos.

Perante a pergunta se mantinha a confiança política em Constança Urbano de Sousa, o primeiro-ministro reagiu: "Claro, caso contrário não estava aqui com a senhora ministra".