Incêndios

Mais de uma dezena de casas já arderam no concelho de Tondela, encontrando-se outras ainda a ser fustigadas pelas chamas numa área envolvente à cidade, disse hoje à Lusa o presidente da Câmara de Tondela, José António Jesus.

"Seguramente mais de uma dezena de casas já arderam em várias povoações. Numa ronda rápida que fiz, na área envolvente à cidade, são várias as casas que ainda estão a arder", lamentou.

De acordo com o autarca, o concelho de Tondela vive uma situação de "completa imprevisibilidade da evolução do fogo", ao contrário do que se viveu nos incêndios de 2013.