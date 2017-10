Incêndios

O lançamento de fogo-de-artifício na noite de domingo, durante os festejos dos Santos Mártires, no bairro do Alboi, em Aveiro, gerou uma onda de indignação na internet, com muitas pessoas a partilharem o seu testemunho.

O momento, que durou vários minutos, foi registado em vídeo e divulgado nas redes sociais.

"O país arde como nunca antes e em Aveiro, onde as chamas estão à porta da cidade, há foguetes a romper a noite. Inadmissível", escreveu o diretor da produtora Sons em Trânsito, Vasco Sacramento, na rede social Facebook.