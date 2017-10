Actualidade

Deputados timorenses felicitaram hoje o negociador-chefe, Xanana Gusmão, e a equipa pelo êxito nas negociações sobre fronteiras marítimas com a Austrália, cujo tratado foi rubricado na semana passada e deverá ser assinado nos próximos meses.

Na intervenção durante o debate do Programa do Governo, Teresinha Freitas, deputada do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), destacou o papel de Xanana Gusmão e da equipa nas negociações do futuro tratado.

"Saudamos e congratulamos a equipa liderada por Xanana Gusmão envolvido nas negociações sobre delimitação das fronteiras entre Timor-Leste e a Austrália, que está ainda a estabelecer ou fixar os detalhes técnicos finais sobre", disse.