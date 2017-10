Actualidade

Pelo menos cinco pessoas morreram e dezenas foram dadas como desaparecidas na sequência do naufrágio da embarcação que transportava rohingyas em fuga da Birmânia para o Bangladesh, anunciaram hoje as autoridades do Bangladesh.

"A embarcação transportava cerca de 50 pessoas quando se afundou no estuário do rio Naf. Cinco corpos foram encontrados e 21 pessoas sobreviveram", declarou o tenente-coronel Ariful Islam da guarda costeira do Bangladesh.

A 08 de outubro, a ONU elevou para 519.000 o número de rohingyas que chegaram ao Bangladesh em fuga da violência na Birmânia desde 25 de agosto.