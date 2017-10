Actualidade

As três bancadas da oposição no Parlamento Nacional timorense contestaram hoje o conteúdo do Programa do VII Governo constitucional, que consideraram generalista, irrealista e pouco claro, nas primeiras intervenções no debate do texto.

Em intervenções introdutórias, no primeiro de cinco dias reservados para o debate do texto, os responsáveis das bancadas do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), do Partido Libertação Popular (PLP), e do Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO) contestaram ainda a sustentabilidade do Governo minoritário.

Na intervenção pelo CNRT, Teresinha Viegas disse que a coligação da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin) e do Partido Democrático (PD) - 30 em 35 lugares do parlamento - "não garante estabilidade governativa e não dá sustentabilidade ao Governo".