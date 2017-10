Actualidade

O regresso da equipa de futebol do Paços de Ferreira, após jogo em Coimbra para a Taça de Portugal, demorou quatro horas, mais do dobro do tempo, por vias secundárias, devido aos incêndios e cortes de estradas.

A comitiva pacense deixou o Estádio Cidade de Coimbra por volta das 23:30 de domingo e chegou a Paços de Ferreira pelas 03:20 de segunda-feira, numa viagem de praticamente quatro horas para vencer os 150 quilómetros de distância entre as duas cidades, o que, habitualmente, se faz em menos de metade desse tempo.

"Foi uma viagem muito cansativa, quase sempre por estradas nacionais, em ziguezagues mais ou menos constantes, com exceção do troço de autoestrada entre Aveiro e o Porto, devido aos incêndios e aos cortes de via provocados por estes", contou Paulo Gonçalves, secretário técnico do Paços de Ferreira, à chegada.