Actualidade

Um líder fundamentalista islâmico, que integra a lista norte-americana dos "terroristas mais procurados", foi morto nos combates do exército filipino para reconquistar a cidade de Marawi, no sul do país, anunciou hoje o Governo.

"As tropas conseguiram abater Isnilon Hapilon e Omar Maute", declarou à imprensa o ministro da Defesa filipino, Delfin Lorenzana, numa referência a dois extremistas islâmicos, que juntaram forças e participaram na captura de vários bairros de Marawi, a 23 de maio, desencadeando a operação militar filipina de reconquista da cidade.

Observadores apresentam Hapilon, de 51 anos, como "o emir" do movimento extremista Estado Islâmico (EI) no Sudeste Asiático, onde o grupo pode estabelecer um califado, numa altura em que o EI está a perder terreno no Iraque e na Síria.