Incêndios

A chuva vai regressar hoje ao território do continente, mas nos distritos mais afetados pelos incêndios prevê-se que caia mais para o final do dia, adiantou à agência Lusa o meteorologista Ricardo Tavares.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os distritos de Portalegre, Leiria, Santarém, Coimbra, Castelo Branco, Guarda, Aveiro, Viseu, Porto, Bragança, Braga e Viana do Castelo vão estar sob 'aviso amarelo' devido à previsão de chuva, podendo ser por vezes forte e acompanhadas por trovoada.

Este aviso vai estar em vigor entre as 18:00 de hoje e as 06:00 de terça-feira.