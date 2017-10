Actualidade

As forças iraquianas afirmaram hoje ter recuperado o controlo de estradas e infraestruturas na província de Kirkuk, nas mãos dos combatentes curdos.

O comando conjunto das operações, que agrupa as forças iraquianas envolvidas nas operações, indicou ter recuperado o "controlo da ponte Khaled, da estrada Al-Ryad-Maktab Khaled, da ponte Meriem Beik e da estrada Rachad-Meriem Beik", além da zona industrial a sudoeste da cidade de Kirkuk, de acordo com um comunicado sobre a "operação restauração da segurança em Kirkuk", zona disputada pelo Governo central iraquiano e a região autónoma do Curdistão.

O comando acrescentou que também "uma infraestrutura da Northern gas company, uma esquadra da polícia, uma central elétrica de Kirkuk e a refinaria adjacente" encontram-se sob controlo das forças iraquianas.