OE2018

A Direção-Geral das Artes vai destinar 17,6 milhões de euros aos programas de financiamento, em 2018, e abrir concurso para os apoios sustentados já este mês, disse à Lusa o secretário de Estado da Cultura.

De acordo com o titular da pasta, Miguel Honrado, no âmbito da proposta de Orçamento do Estado para 2018, que prevê uma receita de 22,2 milhões de euros para a Direção-Geral das Artes (DGArtes), é esperada uma execução de 17,6 milhões no âmbito dos três novos modelos de financiamento: o sustentado, o de projetos e o apoio em parceria.

Miguel Honrado diz que este valor representa "um crescimento de 24%" em relação à execução estimada para este ano, que, segundo o Ministério da Cultura, se situa perto dos 14,2 milhões de euros, e um aumento de 36% em comparação com os valores de 2016, que se fixaram em 12,9 milhões, de acordo com a execução orçamental do período.