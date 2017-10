Actualidade

Os 33 deputados da sexta legislatura da Assembleia Legislativa de Macau tomaram hoje posse perante o chefe do Executivo, Chui Sai On, numa cerimónia no palácio do Governo.

Os deputados prestaram juramento, em simultâneo, depois de ouvirem o hino da China, no palácio do Governo.

Na Região Administrativa Especial de Hong Kong, a cerimónia de posse decorre no parlamento e é marcada por protestos, que levaram já à desqualificação de seis deputados na atual legislatura.