Incêndios

O incêndio que lavrava desde as 15:53 de domingo no concelho de Tomar, distrito de Santarém, foi controlado cerca das 04:10 de hoje, mantendo-se no local 124 operacionais e 41 viaturas, disse à Lusa fonte da proteção civil.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, o incêndio, que no domingo obrigou à evacuação de duas aldeias devido "ao fumo intenso", encontra-se em resolução.

Um outro incêndio que mobilizou os bombeiros do distrito de Santarém, que deflagrou pelas 20:22 de domingo em Giesteira, na freguesia de Fátima, concelho de Ourém, foi dado como concluído às 22:41, adiantou a fonte.