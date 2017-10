Incêndios

As escolas e creches do concelho de Vagos vão estar hoje encerradas na sequência dos incêndios, anunciou a autarquia.

Numa mensagem publicada no Facebook, lê-se que devido aos focos de incêndio que afetaram o concelho de Vagos, a Câmara Municipal informa que, por questões de segurança, todas as escolas e creches do concelho estarão fechadas durante o dia de hoje".

Quase 6.000 operacionais estavam ao início da manhã de hoje no terreno a combater as chamas em todo o país, apoiados por cerca de 1.800 veículos, após um fim de semana com seis mortos, casas ardidas e famílias realojadas.