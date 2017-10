Incêndios

Os quatro mortos pelos incêndios em Vouzela fizeram subir para 10 o número de vítimas mortais dos cerca de 500 fogos que deflagaram no domingo, o pior dia do ano em fogos segundo as autoridades.

Anteriormente, o balanaço de mortos era de seis, mas segundo o presidente da Câmara de Vouzela quatro pessoas morreram durante a madrugada de hoje neste concelho, na sequência de um incêndio florestal que assolou a freguesia de Ventosa.

De acordo com o autarca, as quatro vítimas mortais são todas da aldeia de Ventosa, tendo três delas sido encontradas dentro das suas casas e uma delas na via pública.