Incêndios

Mais de 20 postos de apoio de emergência às populações afetadas pelos incêndios foram abertos pela Segurança Social, em articulação com as câmaras municipais, foi hoje anunciado.

Uma nota do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social indica que estão a funcionar postos de apoio nos distritos de Viseu, Viana do Castelo, Guarda, Coimbra, Viana do Castelo e Castelo Branco.

No distrito de Viseu, estão a funcionar postos de apoio de emergência no Quartel do Regimento de Infantaria (Viseu), na Escola Preparatória de Vouzela, na Quinta da Capela, freguesia de Campia, no Pavilhão Municipal de Vouzela, freguesia de Cambra, no pavilhão gimnodesportivo de Oliveira de Frades e na Igreja Senhorim e no pavilhão municipal, em Nelas.