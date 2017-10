Incêndios

A Câmara de Oleiros ativou hoje às 09:00, o Plano Municipal de Emergência, sendo que há dezenas de aldeias ardidas no concelho e populares que foram transferidos durante a noite para os Hospitais de Coimbra, com queimaduras.

"Oleiros ativou o Plano de Emergência Municipal às 09:00. Temos aldeias completamente ardidas. Cerca de 30 foram evacuadas. Temos dezenas de pessoas na residência de estudantes de Oleiros e durante a noite foram para Coimbra [hospitais] populares com queimaduras", disse o presidente deste município do distrito de Castelo Branco à agência Lusa.

Fernando Marques Jorge, visivelmente transtornado com a situação que se vive no concelho, realçou a falta de meios que se verifica no terreno: "Temos meia dúzia de carros dos bombeiros de Oleiros. Não há meios".