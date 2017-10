Incêndios

A Câmara de Oliveira do Hospital, no distrito de Coimbra, decretou hoje três dias de luto municipal em homenagem às vítimas do fogo no concelho, disse hoje uma fonte da autarquia à agência Lusa.

Num momento que o presidente da Câmara, José Carlos Alexandrino, está reunido com outros responsáveis locais para analisarem a situação no concelho, a fim de fazerem levantamentos e tomarem medidas, a fonte do gabinete do autarca informou que o luto municipal está em vigor entre hoje e quarta-feira.

Por outro lado, disse, "todas as escolas do concelho" estão hoje encerradas.