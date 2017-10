Actualidade

O primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, anunciou que se desloca hoje à região autónoma da Galiza para visitar as zonas afetadas pelos incêndios, que já causaram três mortos, e recolher informação sobre os trabalhos de extinção dos fogos.

"Vou deslocar-me à Galiza. Solidariedade de toda a Espanha e coordenação leal para vencer o fogo e ajudar a população", disse Mariano Rajoy, numa mensagem na rede social Twitter.

O chefe do executivo tinha previsto inicialmente participar na habitual reunião de segunda-feira do Comité de direção do Partido Popular (direita), mas alterou a agenda devido à situação naquela comunidade autónoma, onde se registaram cerca de 150 incêndios desde sexta-feira passada.