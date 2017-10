Incêndios

O presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, confessou hoje "grande preocupação e angústia" com os incêndios do fim de semana e avisou que é impossível "ficar de braços cruzados" com o que está a passar-se.

"É com grande preocupação e angústia que tenho acompanhado as consequências dos vários incêndios florestais que ontem deflagraram no nosso país", afirma Ferro Rodrigues numa mensagem divulgada pelo seu gabinete.

Depois de se manifestar consternado, e de dirigir uma palavra de solidariedade "com as famílias das vítimas e com todos aqueles que, no terreno, combatem as chamas e ajudam as populações atingidas", o presidente do parlamento sublinha que, segundo a Proteção Civil, domingo foi "o pior dia do ano em matéria de incêndios" e deixou um alerta.