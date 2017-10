Incêndios

A Ordem dos Médicos lançou hoje um apelo aos clínicos para que se disponibilizem para apoiar as populações e as autoridades nas regiões afetadas pelos incêndios florestais que lavram desde domingo.

"Perante o cenário dramático dos incêndios que assola o Norte e Centro do país, a Ordem dos Médicos apela aos médicos para que se disponibilizem no apoio às populações vítimas dos incêndios nas regiões Norte e Centro do país", escreve a Ordem num comunicado enviado à agência Lusa.

O bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, vincou que o apelo é dirigido a todos os médicos "para ajudarem no que for necessário", disse em declarações à Lusa.