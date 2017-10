Incêndios

Pelo menos 27 pessoas morreram nos mais de 500 incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia do ano em fogos, revelou a Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC).

Segundo a adjunta de operações da ANPC, Patrícia Gaspar, que falava no 'briefing' da manhã de hoje, as vítimas mortais foram registadas nos distritos da Guarda, Coimbra, Viseu e Castelo Branco.

Patrícia Gaspar disse ainda que no domingo foram registados mais de 500 fogos e, desde as 00:00 de hoje, as autoridades já registaram 110.