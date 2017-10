Incêndios

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) lamentou hoje, em nota publicada na sua página oficial, as "mortes provocadas pelos incêndios" e manifestou vontade em ajudar.

"Aos familiares e amigos das vítimas, a Federação Portuguesa de Futebol endereça as mais sentidas condolências, garantindo desde já que tudo fará, dentro das suas possibilidades e à semelhança do que ocorreu após a tragédia de Pedrógão Grande, para minorar o sofrimento das populações e auxiliar as corporações de bombeiros das regiões afetadas", refere a FPF.

As centenas de incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia de fogos do ano segundo as autoridades, provocaram mais de 20 mortos e dezenas de feridos, além de terem obrigado a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas de estradas.