Incêndios

O incêndio que deflagrou no domingo no concelho de Condeixa-a-Nova, no distrito de Coimbra, consumiu vários olivais e muita área de vinha, disse à agência Lusa o presidente do município.

O fogo, extinto cerca das 06:00 de hoje, consumiu uma área entre 20 a 25 hectares, mas não causou vítimas, adiantou Nuno Moita.

As chamas tiveram início no domingo, por volta das 16:30, na localidade de Poço, na freguesia de Zambujal, e alastraram até à zona de Cernache, junto ao IC2.