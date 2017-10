Catalunha

A presidente do grupo parlamentar da CUP (extrema-esquerda separatista) considerou "impossível" o diálogo com o Governo de Madrid e advertiu o presidente catalão que a "unidade" soberanista implica "proclamar a república" catalã, esta semana ou na próxima.

Em declarações à Catalunya Rádio, Mireia Boya expressou o seu desacordo em relação à carta enviada pelo presidente do governo catalão, Carles Puigdemont, ao presidente do Governo central, Mariano Rajoy, na qual não esclarece se no passado dia 10 de outubro declarou a independência da Catalunha e sugere a abertura de um período de dois meses para procurar uma solução dialogada.

"A CUP [CUP - Candidatura de Unidade Popular] teria feito uma carta muito diferente da que foi escrita por Puigdemont", disse a líder parlamentar, que assegurou que o seu partido não conhecia o conteúdo da carta enviada hoje, escrita de uma forma "muito hermética".