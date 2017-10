Incêndios

A ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, reiterou hoje que não tem intenção de se despedir, afirmando que agora é tempo de ações e não de reações.

"Para mim seria mais fácil, pessoalmente, ir-me embora e ter as férias que não tive, mas agora não é altura de demissões", afirmou a ministra aos jornalistas, depois de questionada varias vezes sobre as suas condições para permanecer no cargo.

Pelo menos 27 pessoas morreram nos mais de 500 incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia do ano em fogos, revelou hoje a Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC).