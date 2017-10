Incêndios

Pelo menos três partidos políticos, PSD, BE e PCP, ajustaram hoje a sua agenda devido aos incêndios de domingo, que fizeram pelo menos 27 mortos.

O BE cancelou uma visita da sua líder, Catarina Martins, a uma escola no Porto, hoje pela manhã, e anunciou uma reunião com um membro da comissão técnica independente sobre os incêndios de junho na região Centro, Joaquim Sande Silva, especialista nomeado por indicação do BE.

O PSD desmarcou uma conferência de imprensa sobre o Orçamento do Estado de 2018, com a ex-ministra e deputada Maria Luís Albuquerque, na Assembleia da República, em Lisboa.