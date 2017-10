Incêndios

O incêndio que se iniciou na noite de domingo em Carriço, Pombal, obrigou à evacuação de quatro localidades, informou à Lusa o presidente da Câmara, Diogo Mateus, revelando que arderam primeiras habitações.

"Ainda não temos o número concreto de situações. Estamos a fazer esse levantamento para saber quem precisa de alojamento. Ontem (domingo), fomos obrigadas a evacuar as localidades de Alhais, Fontinha, Silveirinha e Claras", disse Diogo Mateus.

Segundo o autarca, o incêndio, que teve origem no concelho de Alcobaça, chegou ao Carriço pelas 22:00. "A progressão do fogo foi muito rápida. Entrou confinando com a Estrada Atlântica e o oceano. Os ventos duplicaram a velocidade e em duas horas chegou à localidade de Alhais, a sete quilómetros".