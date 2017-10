Actualidade

O treinador português José Peseiro foi hoje demitido do Al Sharjah, clube de futebol dos Emirados Árabes Unidos, que justificou os maus resultados para o afastamento do técnico luso.

De acordo com nota publicada, o Al Sharjah anuncia a decisão de afastar José Peseiro da equipa principal e a nomeação do técnico Abdul Aziz al Anbari, dos Emirados Árabes Unidos, para o cargo.

"A direção decidiu afastar o treinador Peseiro e assinar com o treinador nacional Abdul Aziz al Anbari", pode ler-se na página do Twitter do Al Sharjah, clube que alega os maus resultados obtidos na Taça do Golfo, na qual o Al Sharjah ainda não venceu, para o seu afastamento.