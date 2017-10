Incêndios

A audição da ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, agendada para terça-feira, no parlamento, foi hoje cancelada devido à situação vivida no país com os incêndios.

A informação foi prestada pelos serviços de apoio da comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias aos deputados, por email, a que a Lusa teve acesso.

NS // JPS