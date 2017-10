Seca

O ministro da Agricultura disse hoje que estarão em vigor "nos próximos dias" apoios contra a seca, como uma linha de crédito de cinco milhões de euros para alimentação animal e uma dotação de cinco milhões para garantir água.

Lembrando as "grandes dificuldades no setor agrícola e na alimentação dos animais" devido ao período continuado de seca, Capoulas Santos - que intervinha na apresentação de uma campanha para promoção do consumo de leite, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa - falou numa "nova medida que estará em execução dentro de poucos dias", para a qual já assinou a portaria.

Questionado pela agência Lusa à margem do encontro, referiu que em causa está "uma linha de crédito [no valor de cinco milhões de euros], garantida pelo Estado, que permite que os produtores que tenham animais registados no sistema informático do ministério [da Agricultura] possam aceder, no caso dos bovinos, a um valor de 180 euros por cabeça".