Incêndios

O PSD expressou hoje as "mais profundas condolências aos familiares e amigos de todas as vítimas dos incêndios" deste fim de semana e, apesar da "excecionalidade da conjuntura", lamentou a falência do Estado em momentos que as populações precisam.

"O Partido Social Democrata expressa, desde já, as suas mais profundas condolências aos familiares e amigos de todas as vítimas dos incêndios que deflagraram durante o fim de semana e continuam ativos, em todo o país", é referido num comunicado do partido.

As centenas de incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia de fogos do ano segundo as autoridades, provocaram pelo menos 31 mortos e dezenas de feridos, além de terem obrigado a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas de estradas.