Incêndios

Sporting de Braga e Vitória de Guimarães juntaram-se hoje à onda de solidariedade para com as vítimas dos incêndios, que no fim de semana voltaram a fustigar território português, a norte do Tejo.

"Nestas horas difíceis em que defendemos a cidade que nos dá nome e alma, o SC Braga está com a população nesta grande prova de união e coragem coletiva e manifesta todo o seu apoio e solidariedade para com as famílias afetadas pelo grande flagelo dos incêndios", referiu o Sporting de Braga.

O distrito de Braga é um dos afetados por incêndios, que fizeram de domingo passado o "pior dia de fogos do ano" segundo as autoridades, e o clube minhoto solidarizou-se, bem como os vizinhos do Vitória de Guimarães.