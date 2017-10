Incêndios

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) lamentou hoje a "tragédia à escala nacional" dos incêndios que provocaram 31 mortos na região centro de Portugal.

"Expresso, desta forma, o meu lamento por mais uma tragédia à escala nacional. O país está de luto. O momento é de compaixão pelas famílias e amigos das vítimas", afirmou Pedro Proença, em declarações à agência Lusa.

O território português, em especial na zona centro, foi assolado por centenas de incêndios, que, segundo as autoridades, resultaram no pior dia de fogos do ano.