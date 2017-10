Actualidade

O Programa Alimentar Mundial (PAM) considerou hoje em Maputo que Moçambique está bem encaminhado para erradicar a fome até 2030, mas enfrenta o desafio de tirar um quarto da população da insegurança alimentar.

"Pode se considerar que o país caminha rumo à fome zero", declarou, em conferência de imprensa, a representante do PAM em Moçambique, Karin Manente, falando por ocasião do Dia Mundial da Alimentação.

O país, continuou, conseguiu reduzir para metade o número da população em situação de fome, cumprindo uma das metas inscritas nos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio.