Incêndios

Catorze estradas estavam hoje cortadas ao princípio da tarde devido aos incêndios que lavram no Centro e Norte do país, informou a GNR.

De acordo com a GNR, a Autoestrada número 13 (A13) estava cortada no distrito de Coimbra em dois locais, em Condeixa e em Almalaguês, sendo inexistentes alternativas a esta via nestes dois locais.

Também cortados estavam o Itinerário Complementar 6 (IP6) em São Pedro de Alva e o Itinerário Principal 3 (IP3) em Oliveira do Mondego, ambas sem alternativa e no concelho de Penacova (distrito de Coimbra).