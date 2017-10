Actualidade

Moçambique tornou-se "um paraíso seguro" para imigrantes, acolhendo atualmente mais de 20 mil refugiados, mas precisa de políticas que atenuem o peso da imigração nas condições de vida da sua população, considerou hoje o Programa Alimentar Mundial (PAM).

"Depois de muitos anos de paz, Moçambique tem sido visto como um paraíso seguro para imigrantes, acolhendo atualmente mais de 20 mil refugiados no país", afirmou, em conferência de imprensa, a representante do PAM no país, Karin Manente.

Falando em conferência de imprensa em Maputo para assinalar o Dia Mundial da Alimentação, Karin Manente nove mil do total de refugiados que estão em Moçambique estão albergados no campo de Marretane, província de Nampula, norte de Moçambique.