Incêndios

A Guarda Nacional Republicana (GNR) disponibilizou hoje, no seu site, informação sobre as estradas interditas para que a população possa usar caminhos alternativos para fugir aos incêndios, revelou fonte do gabinete da GNR.

No site www.gnr.pt existe agora um 'link', através do qual é possível saber quais as zonas interditas, que "não é atualizado ao segundo", mas apresenta a informação que é dada a quem liga para os dois números de telefone da GNR, explicou à Lusa o capitão Bruno Ribeiro, do gabinete de imprensa da Guarda Nacional Republicana.

"A intenção é, em breve, criar um site com mapas que permita disponibilizar de forma automática a informação", acrescentou o capitão que, hoje de manhã, tinha dito à agência Lusa que a população tinha apenas acesso a dois números de telefone - o geral da GNR (213217000) e o SOS Trânsito (808201855) - para saber em tempo real quais as estradas cortadas.