Incêndios

O presidente da Câmara de Vila Nova de Poiares, no distrito de Coimbra, estima que já tenha ardido cerca de 70% do território do concelho, havendo "algumas dezenas de habitações" que ficaram destruídas.

A contabilização é feita juntamente com a área ardida de outros dois grandes incêndios que tinham afetado Vila Nova de Poiares durante o verão, mas o fogo de domingo foi "maior do que os outros", tendo atravessado o município de norte a sul, disse à agência Lusa o presidente da Câmara, João Miguel Henriques.

O autarca afirmou que "há algumas dezenas de habitações, entre casas devolutas, de segunda habitação e de primeira habitação" que ficaram destruídas pelas chamas.