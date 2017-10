Incêndios

A Vodafone prevê repor até ao final do dia as comunicações móveis e fixas nos distritos de Braga, Guarda, Coimbra, Viseu e Aveiro, os mais afetados por interrupções devido aos incêndios, divulgou a empresa.

"A reposição do serviço está prevista até ao final do dia de hoje, desde que estejam reunidas as condições de segurança necessárias para o efeito", informou a Vodafone, aludindo às interrupções do serviço móvel e fixo "em algumas zonas dos distritos de Braga, Guarda, Coimbra, Viseu e Aveiro".

Segundo a empresa, as falhas nas comunicações foram provocadas por "cortes de fibra da rede de transporte", na sequência dos incêndios que desde domingo deflagraram em várias zonas do país.