Incêndios

Mais de uma centena de pessoas ficaram desalojadas no concelho de Oliveira do Hospital por causa dos incêndios de domingo e de hoje, disse à agência Lusa o presidente da Câmara daquela cidade, José Carlos Alexandrino.

"Mais de uma centena de famílias ficaram desalojadas" porque as suas casas, que são, em regra, habitações em permanência, foram atingidas pelas chamas, muitas das quais "ficaram completamente destruídas", disse o presidente da Câmara de Oliveira do Hospital.

O fogo, que, de acordo com o autarca, provocou oito mortes no concelho - número que admite possa ser ainda mais elevado - , também destruiu diversas empresas, designadamente no parque industrial de Oliveira do Hospital, que representam, no seu conjunto, "cerca de 400 postos de trabalho".