Incêndios

Pelo menos duas dezenas de agrupamentos de escolas estão encerrados, quer em consequência direta das chamas quer por estarem a servir de centros de acolhimento às populações, informou hoje o Ministério da Educação.

No norte do país estão encerrados os agrupamentos de escolas de Alijó, Castelo de Paiva, Couto de Mineiro de Pejão (Castelo de Paiva), Moimenta, Monção e Murça.

No centro está encerrada a Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos e mais o agrupamento de escolas de Vagos. Também foram encerrados os agrupamentos de Carregal do Sal, Fornos de Algodres, Gouveia, Mira, Oliveira de Frades, Oliveira do Hospital e Penacova.