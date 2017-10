Incêndios

Os diretores das escolas do concelho de Leiria aconselharam os alunos a irem para casa, devido à nuvem de fumo que atinge a cidade, disse à agência Lusa a vereadora da Educação, Anabela Graça.

Vários alunos das escolas do concelho de Leiria estão dispensados das aulas da tarde. Segundo Anabela Graça, "houve um convite aos pais para, no caso de poderem, irem buscar os filhos às escolas, pois as atividades só podem funcionar dentro do edifício".

A autarca adiantou que esta decisão é diferente daquela que foi tomada nas escolas da Carreira, Coimbrão e Moinhos de Carvide, que "não abriram logo pela manhã devido ao incêndio que andou perto durante a noite e até houve pais que não levaram os filhos".