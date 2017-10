Incêndios

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, telefonou hoje, ao final da manhã, ao primeiro-ministro, António Costa, manifestando-se consternado com as consequências trágicas dos incêndios de domingo que já causaram pelo menos 31 mortos.

Fonte do gabinete do líder do executivo português, adiantou que, durante a conversa telefónica com António Costa, António Guterres transmitiu também uma mensagem de solidariedade e enviou condolências às famílias das vítimas desta vaga de incêndios.

As centenas de incêndios que deflagraram no domingo - o pior dia de fogos do ano segundo as autoridades -, provocaram pelo menos 31 mortos e dezenas de feridos, além de terem obrigado a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas de estradas.