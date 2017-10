Incêndios

A Câmara Municipal de Seia, no distrito da Guarda, ativou hoje o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil devido à situação originada pelos incêndios iniciados no domingo e considerando "a previsão do agravamento da situação atual".

O Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil do Concelho de Seia foi ativado pelas 12:00 de hoje por Carlos Filipe Camelo.

A decisão do presidente do município de Seia é justificada pelas "várias ocorrências de incêndio rural de grandes dimensões" e "considerando a declaração da situação de alerta de âmbito municipal" emitida pelas 17:00 de domingo.