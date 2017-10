Seca

As medidas anunciadas para apoiar a alimentação dos animais em regiões do país afetadas pela seca extrema, como é o caso do Alentejo, "vieram muito tarde", disse hoje, na Lourinhã, o presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP).

"As medidas de apoio à alimentação e água para animais vieram muito tarde", afirmou à agência Lusa Eduardo Oliveira, à margem de uma reunião do conselho consultivo regional da CAP na Lourinhã, distrito de Lisboa.

Para o presidente da CAP, as medidas foram decididas "em pleno verão e deviam ter sido tomadas ainda antes da primavera começar, para que tivessem bom resultado na altura em que podiam ser aproveitadas e não foram".